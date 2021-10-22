Из-за шторма тысячи домохозяйств остались без электричества

Спасатели получили множество сообщений из Пярнумаа, Ляэнемаа и с Сааремаа о поваленных ветром деревьях. На островах порывы ветра там достигали 33,5 м/с.

Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, в пятницу днем ожидается облачная с прояснениями погода. Во многих местах ливни, не исключена гроза. К вечеру на островах ожидаются обложные дожди. Ветер юго-западный 7-12, порывами до 18, на побережье до 15, порывами до 23, вечером до 28 м/с. Ветер должен ослабнуть после полуночи в субботу.