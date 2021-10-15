В субботу в Эстонии будет дождливо и прохладно

После полуночи, начиная с островов, облачность поредеет и вероятность выпадения осадков станет небольшой. Ветер юго-западный, западный 5-11, на побережье порывы 15, в районе Финского залива до 18 м/с. Температура воздуха 2-6, на побережье до 10°С.

На Чудском озере юго-западный, западный ветер 5-9, порывы 12 м/с. Высота волны 0,6-1,5 м. В начале ночи частые дожди. Видимость умеренная. Температура воздуха 3..5°C.

Днем небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, к вечеру осадки пройдут во многих местах. Ветер юго-западный, западный 5-12, порывы 14, на побережье 18 м/с. Температура воздуха 8-11°С.