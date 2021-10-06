По всей Эстонии объявлено предупреждение первого уровня
По данным Службы погоды Эстонии, сегодня юго-восточный ветер на материковой части порывами достигает скорости 15 м/с, на побережье - 20 м/с. Паромное сообщение между островами нарушено.
По данным Службы погоды Эстонии, сегодня юго-восточный ветер на материковой части порывами достигает скорости 15 м/с, на побережье - 20 м/с. Паромное сообщение между островами нарушено.
Служба погоды объявила по всей Эстонии предупреждение первого уровня, что означает, что погода может быть опасна в определенных условиях и следует следить за прогнозом погоды, пишет Pärnu Postimees.
Из-за сильного ветра нарушилось паромное сообщение с островом Кихну. Как сообщает Kihnu Veeteed, отменен рейс парома Kihnu Virve на линии Муналайд-Кихну в 11.30 и рейс Кихну-Муналайд в 16.15.