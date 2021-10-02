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Завтра ожидается до 16 градусов тепла

Поздняя осень. ФОТО: Margus Ansu

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно ясная, на островах и западном побережье более облачная погода без осадков.

Ночью на востоке страны местами возможны туманы. Ветер юго-восточный, 3-9, порывами до 11, на островах до 12, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 1-7, на открытом ветру побережье до 11 градусов тепла.

Днем малооблачная погода и переменная облачность, на юго-востоке местами возможны слабые дожди. Ветер юго-восточный, 5-12, на западном побережье порывами до 15, на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.

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