Завтра ожидается до 16 градусов тепла
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно ясная, на островах и западном побережье более облачная погода без осадков.
По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно ясная, на островах и западном побережье более облачная погода без осадков.
Ночью на востоке страны местами возможны туманы. Ветер юго-восточный, 3-9, порывами до 11, на островах до 12, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 1-7, на открытом ветру побережье до 11 градусов тепла.
Днем малооблачная погода и переменная облачность, на юго-востоке местами возможны слабые дожди. Ветер юго-восточный, 5-12, на западном побережье порывами до 15, на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.