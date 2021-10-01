Пт, 1.10.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Золотая маска
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Krasotka
Эврика
Прогноз
Чтобы добавить закладку, вы должны войти в свой аккаунт на Postimees.
Войти
У вас нет аккаунта?
Создать аккаунт на Postimees
  • Погода
  • Первые дни октября будут теплыми и солнечными

Первые дни октября будут теплыми и солнечными

Рябина. ФОТО: Marko Saarm

По данным метеослужбы Эстонии, в ближайшие дни ожидается до 16 градусов тепла, погода будет солнечной.

В ночь на субботу ясная погода, к утру более облачная, но без осадков. Ветер южный и юго-восточный 3-8, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2-7, на побережье до 11 градусов тепла. В первой половине дня облачно, во второй половине дня облачность рассеется. Погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10, порывами до 12, на островах и западном побережье до 14 м/с, вечером ненадолго уляжется. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывами до 13, после полуночи до 15 м/с. Температура воздуха 2-8, на островах до 11 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, порывами до 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.

В ночь на понедельник на востоке страны преимущественно ясная, на западе малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 5-12, порывами до 15, на островах до 18 м/с. Температура воздуха 3-9, на островах до 12 градусов тепла. Днем в материковой части страны малооблачная погода, на островах переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный 5-12, порывами до 15, на островах в первой половине дня до 18 м/с. Температура воздуха 12-16 градусов.

Новости погоды

НАВЕРХ
Back