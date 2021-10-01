Первые дни октября будут теплыми и солнечными

В ночь на субботу ясная погода, к утру более облачная, но без осадков. Ветер южный и юго-восточный 3-8, на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 2-7, на побережье до 11 градусов тепла. В первой половине дня облачно, во второй половине дня облачность рассеется. Погода без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10, порывами до 12, на островах и западном побережье до 14 м/с, вечером ненадолго уляжется. Температура воздуха 11-15 градусов тепла.

В ночь на воскресенье ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный 3-9, на островах порывами до 13, после полуночи до 15 м/с. Температура воздуха 2-8, на островах до 11 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 5-11, порывами до 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха 12-16 градусов тепла.