В ближайшие дни погода не порадует теплом
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха будет невысокой, а на островах местами возможен порывистый ветер.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни осадков не ожидается, температура воздуха будет невысокой, а на островах местами возможен порывистый ветер.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8, на северном побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-восточный и северный, 3-8, на северном побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, на почве до -5, на побережье до 8 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7, на островах юго-восточный и южный, с усилением порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до +5, на почве местами до -5, на побережье до 9 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, на островах Западной Эстонии дожди. Ветер юго-восточный и южный, 3-9, на островах и побережье порывами 14 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, слабые дожди распространятся с Западной Эстонии в восточном направлении. Ветер юго-восточный и южный, 5-12, на побережье порывами 15, на островах до 18 м/сек. Температура воздуха ночью от -2 до 4 градусов тепла, на островах и западном побережье 5-10 градусов тепла, днем 9-15 градусов тепла.