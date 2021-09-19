В ближайшие дни погода не порадует теплом

В ночь на вторник ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер восточный и северо-восточный, 3-8, на северном побережье порывами 12 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков. Ветер северо-восточный и северный, 3-8, на северном побережье порывами 11 м/сек. Температура воздуха ночью от -1 до 5 градусов тепла, на почве до -5, на побережье до 8 градусов тепла, днем 7-11 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-8 м/сек. Днем ожидается облачная с прояснениями погода без осадков. Ветер восточных направлений, 2-7, на островах юго-восточный и южный, с усилением порывами до 12 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до +5, на почве местами до -5, на побережье до 9 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла.