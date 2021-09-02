Начало сентября будет холоднее обычного
Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, начало сентября будет прохладнее обычного, но во второй половине месяца температура воздуха может подняться даже выше 20 градусов тепла.
Согласно прогнозу метеослужбы Эстонии, начало сентября будет прохладнее обычного, но во второй половине месяца температура воздуха может подняться даже выше 20 градусов тепла.
Вообще в нынешнем сентябре температура воздуха ожидается близкой к норме, в среднем это 11,1-13,9 градусов тепла. Осадков выпадет в норме, которая составляет 52-63 мм, или чуть меньше.
В начале месяца с северо-запада через восточную часть Финского залива на территорию России смещается область низкого давления, вслед за этим над Скандинавией усилится область высокого давления, между двумя этими областями северо-западный ветер и холодные воздушные массы. Поэтому в первой четверти месяца на 4-5 градусов прохладнее нормы, а в близких к почве слоях воздуха в континентальных регионах можно ожидать ночных заморозков.
С 6 сентября в Балтийских странах будет преобладать западная периферия области высокого давления. Воздух станет суше и теплее. Область высокого давления с большой вероятностью останется над Эстонией до 20 сентября. Ветер по большей части будет умеренным, дожди редкими. Температура воздуха днем будет около 20 градусов тепла, а в некоторых дни и выше, ночных заморозков не ожидается.
На последней декаде месяца снова ожидаются дожди, временами возможен сильный ветер западных направлений. Температура воздуха чуть понизится. К концу месяца вновь подойдут холодные воздушные масс и вероятность ночных заморозков возрастет.