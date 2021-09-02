Начало сентября будет холоднее обычного

Вообще в нынешнем сентябре температура воздуха ожидается близкой к норме, в среднем это 11,1-13,9 градусов тепла. Осадков выпадет в норме, которая составляет 52-63 мм, или чуть меньше.

В начале месяца с северо-запада через восточную часть Финского залива на территорию России смещается область низкого давления, вслед за этим над Скандинавией усилится область высокого давления, между двумя этими областями северо-западный ветер и холодные воздушные массы. Поэтому в первой четверти месяца на 4-5 градусов прохладнее нормы, а в близких к почве слоях воздуха в континентальных регионах можно ожидать ночных заморозков.

С 6 сентября в Балтийских странах будет преобладать западная периферия области высокого давления. Воздух станет суше и теплее. Область высокого давления с большой вероятностью останется над Эстонией до 20 сентября. Ветер по большей части будет умеренным, дожди редкими. Температура воздуха днем будет около 20 градусов тепла, а в некоторых дни и выше, ночных заморозков не ожидается.