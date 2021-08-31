Циклон сместился вдоль южных границ Эстонии на восток, а с запада начинает усиливаться влияние расположенного над Британскими островами антициклона. По его восточной периферии к нам с северо-западным потоком поступит немного более прохладный воздух, а ветер станет более свежим и порывистым.