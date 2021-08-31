Синоптики: становится ветренее и прохладнее
Циклон сместился вдоль южных границ Эстонии на восток, а с запада начинает усиливаться влияние расположенного над Британскими островами антициклона. По его восточной периферии к нам с северо-западным потоком поступит немного более прохладный воздух, а ветер станет более свежим и порывистым.
В среду, 1 сентября, в Эстонии ожидается переменная облачность, местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-12, на побережье порывами 15, на островах 18 м/с.
Температура воздуха составит 14-17°С.