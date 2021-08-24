Завтра в Эстонии будет дождливо и ветрено, возможна гроза
Активный циклон перемещается с Норвежского моря на Балтийское, а Эстония в ближайшие дни будет на его восточной периферии, где ветрено, дождливо и совсем не по-летнему прохладно.
Активный циклон перемещается с Норвежского моря на Балтийское, а Эстония в ближайшие дни будет на его восточной периферии, где ветрено, дождливо и совсем не по-летнему прохладно.
Одним словом, ненастье. Менее плотные дождливые облака будут на востоке Эстонии, а в среду может случиться, что дожди и вовсе еще не достигнут юго-восточной окраины.
В среду (25.08) днем преимущественно облачно. Дожди распространятся по всей Эстонии, местами осадки сильные, возможна гроза. Южный, юго-восточный ветер усилится 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы 18, в районе Рижского залива до 23 м/с. Температура воздуха 10..15°С.