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Завтра в Эстонии будет дождливо и ветрено, возможна гроза

Дождливая погода. Иллюстративное фото. ФОТО: Marianne Loorents

Активный циклон перемещается с Норвежского моря на Балтийское, а Эстония в ближайшие дни будет на его восточной периферии, где ветрено, дождливо и совсем не по-летнему прохладно.

Одним словом, ненастье. Менее плотные дождливые облака будут на востоке Эстонии, а в среду может случиться, что дожди и вовсе еще не достигнут юго-восточной окраины.

В среду (25.08) днем преимущественно облачно. Дожди распространятся по всей Эстонии, местами осадки сильные, возможна гроза. Южный, юго-восточный ветер усилится 7-12, порывы 15, на островах и побережье 10-15, порывы 18, в районе Рижского залива до 23 м/с. Температура воздуха 10..15°С.

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