В ночь на субботу в Балтийском море ожидаются волны высотой до четырех метров

В северной части Балтийского моря в пятницу вечером ветер северо-восточный — восточный, 7-12, порывами до 15-17 м/сек, ночью усилится до 9-14, порывами до 17-22 м/сек, во второй половине дня ветер сменит направление на юго-восточное и ослабеет. Высота волны в пятницу 1-2,5 метра, в субботу 2-4 метра. В субботу с утра пройдет дождь, днем есть опасность грозы. Видимость от хорошей до умеренной.

На Финском заливе в пятницу ветер северо-восточный — восточный, 7-12, порывами до 15-17 м/сек, ночью усилится до 9-14, порывами до 17-22 м/сек. Высота волны в пятницу 1-2,5 метра, в субботу 1,5-3 метра. В субботу с утра пройдет дождь, днем есть опасность грозы. Видимость от хорошей до умеренной.