Синоптики рассказали, когда в Эстонии снова потеплеет

В ночь на субботу облачность уплотнится. Начиная с юга дожди распространятся по всей Эстонии, возможны грозы. Восточный и северо-восточный ветер усилится до 5-12, порывами до 15, к утру на побережье Финского залива до 20 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. В первой половине дня в основном облачно и дождливо, местами возможны грозы. Ветер восточный и северо-восточный, 5-12, порывами до 15, на северном побережье до 20 м/сек. В середине дня, начиная с юга страны, облачность и дожди поредеют. Ветер перейдет к юго-восточному и южному и постепенно ослабеет. Температура воздуха 17-22, на юге Эстонии до 24 градусов тепла.

В ночь на воскресенье облачно с прояснениями. По многим регионам кратковременные дожди. Ветер южных направлений, 3-8, на островах и западном побережье юго-западный порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 12-17 градусов тепла. Днем на островах и западном побережье малооблачная погода и переменная облачность, без осадков. В континентальной части страны облачно с прояснениями, во многих местах кратковременные дожди, во второй половине дня и там облачность рассеется и осадки поредеют. Ветер юго-западный и западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек, вечером немного ослабеет и станет южных направлений. Температура воздуха 20-25 градусов тепла.