Синоптики прогнозируют август немного теплее нормы

Средняя температура воздуха будет удерживаться в пределах нормы или выше (норма 15,8-18 градуса тепла). Количество осадков — в пределах нормы или ниже (норма 72-91 мм).

Месяц начнется на кроме циклона с кратковременными дождями и сравнительно прохладной погодой. Уже с 4 августа усилится влияние антициклона, два или три дня не будет сильных осадков. По ночам будет сравнительно ясно, минимальная температура воздуха будет падать до 5-8 градусов тепла, это отрицательно повлияет на теплолюбивые растения. Температура воздуха днем сравнительно быстро будет подниматься на несколько градусов выше 20 градусов тепла.

7 августа на побережье Балтийского моря придет первый, а 9 августа предположительно и второй южный циклон, которые поднимут ветер, принесут кратковременные дожди и вновь поднимут температуру воздуха до царившей в разгар лета.

После 10 августа с кромки циклона временами будут приходить кратковременные дожди. Начиная с середины месяца в случае усилившегося на северных широтах антициклона ожидается преобладание сравнительно сухой и умеренно теплой погоды.

В последней трети месяца, если сохранится воздействие антициклона, ночью в ясную погоду температурный фон будет падать ниже 10 градусов тепла, а днем будет по-прежнему подниматься выше 20 градусов.