В субботу в Эстонии пройдут кратковременные дожди с грозой
В конце недели циклон оставит рассеянными по небу дождевые облака, но в то же время, повышающееся давление воздуха даст шанс и солнцу.
В конце недели циклон оставит рассеянными по небу дождевые облака, но в то же время, повышающееся давление воздуха даст шанс и солнцу.
Их чередование и будет характером погоды субботним днем. В воскресенье циклон уже полностью возьмет на себя управление погодой, она вновь станет дождливой и ветреной.
В субботу, 31 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 13-15 м/с.
Температура воздуха составит 18-23°C.