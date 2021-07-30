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В субботу в Эстонии пройдут кратковременные дожди с грозой

Дождь. ФОТО: Urmas Luik / Parnu Postimees

В конце недели циклон оставит рассеянными по небу дождевые облака, но в то же время, повышающееся давление воздуха даст шанс и солнцу.

Их чередование и будет характером погоды субботним днем. В воскресенье циклон уже полностью возьмет на себя управление погодой, она вновь станет дождливой и ветреной.

В субботу, 31 июля, в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременные дожди, опасность грозы. Ветер юго-западный, западный 5-10, порывы 13-15 м/с.

Температура воздуха составит 18-23°C.

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