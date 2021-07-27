Прогноз на завтра: жаркие дни уходят
Пробравшийся на Балтийское море циклон открывает дорогу воздушной массе умеренных широт, которая также принесет и влагу.
Пробравшийся на Балтийское море циклон открывает дорогу воздушной массе умеренных широт, которая также принесет и влагу.
Жаркое время палящего солнца прошло. В ближайшее время будет больше серых облаков, сопровождающихся ливнями. В более сухие часы показания термометров все еще превысят 20°С, но день ото дня усиливающийся юго-западный ветер будет усиливать прохладу.
В среду (28.07) переменная облачность. Во многих местах пройдут ливни, кое-где возможна гроза и сильный дождь. Ветер южной четверти 4-10, на побережье порывами до 14, на островах утром до 17 м/с. Температура воздуха 21…26°C.