На Эстонию идет волна жары: как изменится погода в ближайшие дни
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха вновь местами превысит 30 градусов.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха вновь местами превысит 30 градусов.
В ночь на понедельник ожидается ясная погода без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, переменных направлений, на северном побережье западных направлений, 3-8 м/сек, порывами 11 м/сек. Днем ожидается солнечная погода, к вечеру местами будет облачно, но без осадков. Ветер слабый, преимущественно восточных направлений, на островах и северном побережье, до 8 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16, на побережье до 20, днем 25-30 градусов тепла, на морском побережье прохладнее.
В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/сек. Днем ожидается ясная и малооблачная погода, вечером на островах и в Юго-Западной Эстонии местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 4-10, во второй половине дня на островах порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 14-19, на побережье до 21, днем 28-32 градусов тепла, на открытом ветру побережье до 24 градусов тепла.
В ночь на среду ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер восточный и юго-восточный, 3-8 м/сек, около полуночи на побережье порывами 13 м/сек. Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам кратковременные дожди, возможны грозы, к вечеру начиная с запада страны осадков станет меньше. Ветер преимущественно южных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха ночью 16-21, днем 19-25 градусов тепла.