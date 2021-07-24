На Эстонию идет волна жары: как изменится погода в ближайшие дни

В ночь на понедельник ожидается ясная погода без осадков, местами возможен туман. Ветер слабый, переменных направлений, на северном побережье западных направлений, 3-8 м/сек, порывами 11 м/сек. Днем ожидается солнечная погода, к вечеру местами будет облачно, но без осадков. Ветер слабый, преимущественно восточных направлений, на островах и северном побережье, до 8 м/сек. Температура воздуха ночью 11-16, на побережье до 20, днем 25-30 градусов тепла, на морском побережье прохладнее.

В ночь на вторник ожидается ясная и малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/сек. Днем ожидается ясная и малооблачная погода, вечером на островах и в Юго-Западной Эстонии местами кратковременные дожди. Ветер юго-восточный и восточный, 4-10, во второй половине дня на островах порывами 14 м/сек. Температура воздуха ночью 14-19, на побережье до 21, днем 28-32 градусов тепла, на открытом ветру побережье до 24 градусов тепла.