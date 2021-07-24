Воскресенье будет по-летнему теплым

По данным метеослужбы, в воскресенье вечером ожидается ясная погода. Местами может быть туман. Внутри страны слабый ветер переменного направления, на северном побережье в начале ночи западный ветер 3-8, порывами 11 метров в секунду. Температура воздуха 7-12, на побережье до 18 градусов.