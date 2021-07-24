Воскресенье будет по-летнему теплым
В воскресенье район вокруг Балтийского моря будет охвачен зоной повышенного давления - погода будет теплой и без осадков, а ветер будет слабым.
В воскресенье район вокруг Балтийского моря будет охвачен зоной повышенного давления - погода будет теплой и без осадков, а ветер будет слабым.
По данным метеослужбы, в воскресенье вечером ожидается ясная погода. Местами может быть туман. Внутри страны слабый ветер переменного направления, на северном побережье в начале ночи западный ветер 3-8, порывами 11 метров в секунду. Температура воздуха 7-12, на побережье до 18 градусов.
На Чудском озере переменный ветер дует 2-7 метров в секунду. Высота волны 0,3-0,8 метра. Погода дождливая и хорошая видимость. Температура 16-18 градусов.
Воскресенье будет солнечным. Ветер западный 1-5, порывами 9 метров в секунду. Температура 23-28 градусов.
На Чудском озере преобладает западный ветер 2-7 метров в секунду. Высота волны 0,3-0,8 метра. Погода дождливая и хорошая видимость. Температура 23-26 градусов.