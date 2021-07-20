Завтра синоптики обещают около 20 градусов тепла
Ночью через Эстонию с северо-запада на юго-восток перемещается ложбина низкого давления и вероятность осадков уменьшается.
Ночью через Эстонию с северо-запада на юго-восток перемещается ложбина низкого давления и вероятность осадков уменьшается.
Над Британскими островами расположилась область высокого давления, влияние которой сегодня (в среду) распространится на Финляндию и Эстонию. Однако с северо-западным потоком к нам поступает более прохладная воздушная масса и максимальные дневные температуры колеблются около 20°С.
В среду (21.07) днем переменная облачность. В отдельных местах пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный 5-10, порывами 14, на северном побережье во второй половине дня до 17 м/с, вечером на островах развернется к северо-западному. Температура воздуха 17..22°C.