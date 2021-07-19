Во вторник в Эстонию придут осадки и порывистый ветер

Завтра в первой половине дня дожди еще редки, но после обеда всесте со смещающейся с северо-запада ложбиной низкого давления через Эстонию в юго-восточном направлении пройдет более значительная дождевая облачность. Ветер будет порывистым, а воздух умеренно теплым.