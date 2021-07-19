Во вторник в Эстонию придут осадки и порывистый ветер
Циклон над Баренцевым морем влияет на погоду Эстонии. По его периферии к нам поступает влажный воздух.
Циклон над Баренцевым морем влияет на погоду Эстонии. По его периферии к нам поступает влажный воздух.
Завтра в первой половине дня дожди еще редки, но после обеда всесте со смещающейся с северо-запада ложбиной низкого давления через Эстонию в юго-восточном направлении пройдет более значительная дождевая облачность. Ветер будет порывистым, а воздух умеренно теплым.
В вторник, 20 июля, днем в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, к вечеру зона дождей увеличится, возможна гроза. Юго-западный, западный ветер 5-11, порывами 14, на северном побережье до 17 м/с, вечером на островах развернется к северо-западному.
Температура воздуха составит 20-25°C.