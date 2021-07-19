Температура воды на пляжах по-прежнему превышает 20 градусов

По данным метеослужбы Эстонии, самая теплая морская вода на пляже Нарва-Йыэсуу - 25,9 градуса. Самая теплая вода во внутренних водоемах в озере Тамула 25,8 градуса, а у Муствеэ на Чудском озере вода прогрелась до 25,7 градуса.