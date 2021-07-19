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Температура воды на пляжах по-прежнему превышает 20 градусов

Пляж Нарва-Йыэсуу. ФОТО: Konstantin Sednev

Температура воды на многих пляжах по-прежнему превышает 20 градусов.

По данным метеослужбы Эстонии, самая теплая морская вода на пляже Нарва-Йыэсуу - 25,9 градуса. Самая теплая вода во внутренних водоемах в озере Тамула 25,8 градуса, а у Муствеэ на Чудском озере вода прогрелась до 25,7 градуса.

Самая холодная морская вода в Ристна - 10,7 градуса, а во внутренних водоемах в реке Лыве - 11,6 градуса.

Официально купальный сезон продолжается с 1 июня до 13 августа.

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