Температура воды на пляжах по-прежнему превышает 20 градусов
Температура воды на многих пляжах по-прежнему превышает 20 градусов.
Температура воды на многих пляжах по-прежнему превышает 20 градусов.
По данным метеослужбы Эстонии, самая теплая морская вода на пляже Нарва-Йыэсуу - 25,9 градуса. Самая теплая вода во внутренних водоемах в озере Тамула 25,8 градуса, а у Муствеэ на Чудском озере вода прогрелась до 25,7 градуса.
Самая холодная морская вода в Ристна - 10,7 градуса, а во внутренних водоемах в реке Лыве - 11,6 градуса.
Официально купальный сезон продолжается с 1 июня до 13 августа.