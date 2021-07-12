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Синоптики обещают жителям Эстонии жаркий вторник

TRT03: MAAKAITSEPÄEV : ELVA, EESTI, 23JUN21 - Maakaitsepäeva tähistamine Elvas. ma/Foto MARGUS ANSU TARTU POSTIMEES ФОТО: Margus Ansu

Влияние находящегося над Эстонией антициклона постепенно ослабевает.

С юга к нам приближается северная периферия области низкого давления, где больше влаги и условия для образования кучево-дождевых облаков с каждым днем станут все более и более благоприятными. Вероятность дождей и гроз возрастает в послеполуденные часы. Воздушная масса над нами останется по-прежнему жаркой и дневные максимумы температуры воздуха около 30°С.

Во вторник, 13 июля, днем ожидается небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, опасность грозы. Ветер преимущественно восточных направлений 2-8 м/с.

Температура воздуха составит 27-33, на побережье Финского залива до 24°С.

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