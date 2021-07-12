Синоптики обещают жителям Эстонии жаркий вторник

С юга к нам приближается северная периферия области низкого давления, где больше влаги и условия для образования кучево-дождевых облаков с каждым днем станут все более и более благоприятными. Вероятность дождей и гроз возрастает в послеполуденные часы. Воздушная масса над нами останется по-прежнему жаркой и дневные максимумы температуры воздуха около 30°С.