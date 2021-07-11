Внимание ⟩ В этих трех уездах в лесах сохраняется высокая пожароопасность
Если в субботу служба погоды направила по стране предупреждение второго уровня в связи с жаркой погодой, то к воскресению для островов уровень понижен до первого.
Если в субботу служба погоды направила по стране предупреждение второго уровня в связи с жаркой погодой, то к воскресению для островов уровень понижен до первого.
Однако для материковой части страны уровень предупреждения все же остается прежним.
Немного понижается опасение относительно пожароопасности лесов — если в субботу предупреждение касалось пяти уездов, то в вокресенье только трех: Тартумаа, Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа.
На наступающей неделе температура воздуха под влиянием области высокого давления вновь повысится местами до 34 градусов.