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Внимание ⟩ В этих трех уездах в лесах сохраняется высокая пожароопасность

Metsapõlengu kustutamine Kanepi vallas Heisri külas. ФОТО: Arved Breidaks / Lõuna-Eesti Postimees

Если в субботу служба погоды направила по стране предупреждение второго уровня в связи с жаркой погодой, то к воскресению для островов уровень понижен до первого.

Однако для материковой части страны уровень предупреждения все же остается прежним.

Немного понижается опасение относительно пожароопасности лесов — если в субботу предупреждение касалось пяти уездов, то в вокресенье только трех: Тартумаа, Йыгевамаа и Ляэне-Вирумаа.

На наступающей неделе температура воздуха под влиянием области высокого давления вновь повысится местами до 34 градусов.

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