Вторник выдастся теплым, но на востоке Эстонии прольют дожди

Влияние это больше скажется на востоке Эстонии, где будут активно развиваться дождевые облака, а местами не исключена и гроза. В то же время в западной Эстонии сохранится сухая погода. Несмотря на дожди, лето радует нас теплом, во-вторник повсюду температура будет выше 20 градусов.