Вторник выдастся теплым, но на востоке Эстонии прольют дожди
Завтрашний день снова будет проходить под влиянием малоактивной области пониженного давления, расположившейся над западной частью России.
Завтрашний день снова будет проходить под влиянием малоактивной области пониженного давления, расположившейся над западной частью России.
Влияние это больше скажется на востоке Эстонии, где будут активно развиваться дождевые облака, а местами не исключена и гроза. В то же время в западной Эстонии сохранится сухая погода. Несмотря на дожди, лето радует нас теплом, во-вторник повсюду температура будет выше 20 градусов.
Во вторник, 29 июня, днем в Эстонии ожидается небольшая или переменная облачность. На востоке Эстонии местами пройдет дождь. Ветер преимущественно западный, северо-западный 2-8, порывы 12 м/с.
Температура воздуха составит 20-26°С.