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Завтра Эстонию разогреет до 23°С

Природа Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

За дождливым и прохладным маем наступил долгожданный первый летний месяц, который непременно станет заметно теплее.

Располагающийся над Финляндией антициклон осваивает район Балтийского моря, подготавливая почву для лета. В Швеции и Финляндии показания термометра уже сегодня поднимутся до отметки 25°C, и Эстония не будет отставать от тренда. Дождевые краны временно перекрыты и ветер ведет себя достаточно скромно.

В четверг, 3 июня, днём в Эстонии небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Преобладает ветер восточной четверти 3-9 м/с.

Температура воздуха составит 18-23, на наветренном побережье до 15°С.

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