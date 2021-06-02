Завтра Эстонию разогреет до 23°С

Располагающийся над Финляндией антициклон осваивает район Балтийского моря, подготавливая почву для лета. В Швеции и Финляндии показания термометра уже сегодня поднимутся до отметки 25°C, и Эстония не будет отставать от тренда. Дождевые краны временно перекрыты и ветер ведет себя достаточно скромно.