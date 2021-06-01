Синоптики дали разочаровывающий прогноз на июнь
Средняя температура воздуха в июне будет близка к средней или немного ниже (норма 13,5..15,9 °C), прогнозирует метеослужба.
Средняя температура воздуха в июне будет близка к средней или немного ниже (норма 13,5..15,9 °C), прогнозирует метеослужба.
Согласно прогнозу, в первой трети месяца будет преобладать влияние области высокого атмосферного давления. Будет всего несколько дней с редкими ливнями, в основном погода будет относительно теплая и без осадков. Ночью температура воздуха будет колебаться в районе 10°C, а днем подниматься до 20°C и чуть выше.
До середины месяца напор циклона, вероятно, увеличится, и в некоторые дни будут сильные дожди. Однако антициклон должен восстановить свое влияние, и погода, вероятно, не станет дождливой. Однако условия становятся более благоприятными для приближения холода с севера, температурный фон упадет, днем температура воздуха будет составлять не более 20°C, не исключено, что по ночам земля будет холодной.
В последней трети месяца может преобладать область высокого атмосферного давления, но время от времени оно приближается к циклону.
Однако в течение всего месяца дождливых дней будет немного, поэтому количество осадков, вероятно, будет ниже нормы (норма 47..88 мм).