Синоптики дали разочаровывающий прогноз на июнь

До середины месяца напор циклона, вероятно, увеличится, и в некоторые дни будут сильные дожди. Однако антициклон должен восстановить свое влияние, и погода, вероятно, не станет дождливой. Однако условия становятся более благоприятными для приближения холода с севера, температурный фон упадет, днем температура воздуха будет составлять не более 20°C, не исключено, что по ночам земля будет холодной.

В последней трети месяца может преобладать область высокого атмосферного давления, но время от времени оно приближается к циклону.

Однако в течение всего месяца дождливых дней будет немного, поэтому количество осадков, вероятно, будет ниже нормы (норма 47..88 мм).