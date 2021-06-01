Завтра солнце прогреет Эстонию до 20 градусов

Воздух пока еще довольно свежий, поэтому дневные максимумы температуры едва ли достигнут отметки 20°С. Ветер северной четверти, но он слабый, поэтому погода в целом будет довольно приятная. В последующие дни теплый воздух будет продолжать поступать на нашу территорию и столбики термометров поднимутся еще на пару градусов выше.