Завтра солнце прогреет Эстонию до 20 градусов
Область высокого давления над Северной Европой набирает силу. Для развития красивых кучевых облаков есть все условия, но они не достигнут мощности дождевых облаков.
Область высокого давления над Северной Европой набирает силу. Для развития красивых кучевых облаков есть все условия, но они не достигнут мощности дождевых облаков.
Воздух пока еще довольно свежий, поэтому дневные максимумы температуры едва ли достигнут отметки 20°С. Ветер северной четверти, но он слабый, поэтому погода в целом будет довольно приятная. В последующие дни теплый воздух будет продолжать поступать на нашу территорию и столбики термометров поднимутся еще на пару градусов выше.
В среду, 2 июня, в первой половине дня в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, преимущественно без осадков. Преобладает ветер северной четверти 3-9 м/с.
Температура воздуха составит 16-20, на наветренном побережье до 13°С.