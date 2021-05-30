В понедельник в Эстонии прольют дожди

В понедельник во второй половине дня дожди начнутся на северо-западе республики и далее распространятся по всей территории и начало ночи на вторник еще дождливое. На сей раз выброс влаги и дождей будет одноразовым и в дальнейшем нас ждет довольно продолжительный период более сухой погоды.