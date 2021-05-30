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В понедельник в Эстонии прольют дожди

Нарциссы. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Кратковременные дожди принесет нам ложбина низкого давления, которая будет перемещаться с Финляндии через Эстонию на юг.

В понедельник во второй половине дня дожди начнутся на северо-западе республики и далее распространятся по всей территории и начало ночи на вторник еще дождливое. На сей раз выброс влаги и дождей будет одноразовым и в дальнейшем нас ждет довольно продолжительный период более сухой погоды.

В понедельник, 31 мая, днем в Эстонии увеличится облачность. Во второй половине дня во многих местах кратковременный дождь. Ветер преимущественно юго-западный 3-9, на островах и побережье порывы до 13 м/с, к вечеру переменный ветер 2-6 м/с.

Температура воздуха составит 12-17°С.

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