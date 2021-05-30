На следующей неделе в Эстонию придет долгожданное тепло
По данным метеослужбы Эстонии, на предстоящей неделе ожидается постепенное потепление, а в среду температура воздуха местами уже будет достигать 20 градусов тепла.
По данным метеослужбы Эстонии, на предстоящей неделе ожидается постепенное потепление, а в среду температура воздуха местами уже будет достигать 20 градусов тепла.
В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на почве местами от нуля до 2 градусов мороза, на побережье до 9 градусов тепла. Днем облачность уплотнится, во второй половине дня по многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.
В ночь на вторник переменная облачность, по регионам кратковременные дожди. Ветер восточных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 4-10 градусов тепла. Днем переменная облачность без существенных осадков. Ветер восточных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 14-19, на побережье местами 11 градусов тепла.
В ночь на среду переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем переменная облачность без осадков. Ветер восточных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 15-20, на побережье местами 12 градусов тепла.