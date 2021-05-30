На следующей неделе в Эстонию придет долгожданное тепло

В ночь на понедельник ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла, на почве местами от нуля до 2 градусов мороза, на побережье до 9 градусов тепла. Днем облачность уплотнится, во второй половине дня по многим регионам кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Температура воздуха 12-17 градусов тепла.