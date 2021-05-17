В Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня
Служба погоды Эстонии объявила предупреждение первого уровня почти по всей стране, за исключением Сааремаа и Хийумаа.
Служба погоды Эстонии объявила предупреждение первого уровня почти по всей стране, за исключением Сааремаа и Хийумаа.
Согласно прогнозу, сегодня во многих местах ожидаются грозы с сильными порывами ветра и ливнями, передает Pärnu Postimees.
Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.
Температура воздуха сегодня 17...22, на наветренном побережье до 13°C.
Завтра в облачность увеличится повсеместно. Дожди, начиная с юго-запада Эстонии, распространятся далее по всей территории. Опасность грозы и местами возможны сильные ливневые осадки. Юго-восточный, восточный ветер усилится 5-9, порывы до 14 м/с, при грозе могут быть более сильные порывы ветра, вечером ослабеет и станет южных направлений.