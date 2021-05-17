В Эстонии объявлено грозовое предупреждение первого уровня

Согласно прогнозу, сегодня во многих местах ожидаются грозы с сильными порывами ветра и ливнями, передает Pärnu Postimees.

Поэтому синоптики передали предупреждение первого уровня, что означает, что в определенных условиях погода может представлять опасность.

ФОТО: Riigi Ilmateenistus

Температура воздуха сегодня 17...22, на наветренном побережье до 13°C.