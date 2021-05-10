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Завтра в Эстонии будет солнечно, воздух прогреется до 23 градусов

Нарциссы. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Над Балтикой, включая нас, установится теплая, солнечная погода.

На западной периферии усиливающегося над северо-западом России антициклона стабильный, несущий тепло, южный поток. Солнце тоже будет в помощь и температурные максимумы во многих местах превысят отметку 20°C. На побережье с наветренной стороны заметно прохладней, т.к. температура морской воды ниже 10°С.

Во вторник, 11 мая, днем ясная или малооблачная, без осадков погода. Ветер южный, юго-восточный 4-10, порывами 13-15 м/с, вечером немного ослабеет.

Температура воздуха составит 18-23, на наветренном побережье до 12°С.

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