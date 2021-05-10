Завтра в Эстонии будет солнечно, воздух прогреется до 23 градусов

На западной периферии усиливающегося над северо-западом России антициклона стабильный, несущий тепло, южный поток. Солнце тоже будет в помощь и температурные максимумы во многих местах превысят отметку 20°C. На побережье с наветренной стороны заметно прохладней, т.к. температура морской воды ниже 10°С.