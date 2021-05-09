Ловите момент: в Эстонию придет настоящее летнее тепло

Умеренный юго-восточный ветер будет неустанно поставлять тепло и температурный фон заметно превысит норму. В понедельник еще кое-где кратковременные дождики, а потом солнечно и сухо. К концу недели, правда, погода опомнится, и температура воздуха понизится до климатической нормы.