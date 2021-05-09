Ловите момент: в Эстонию придет настоящее летнее тепло
После холодной и дождливой весенней погоды на предстоящей неделе к нам придет настоящее лето.
После холодной и дождливой весенней погоды на предстоящей неделе к нам придет настоящее лето.
Умеренный юго-восточный ветер будет неустанно поставлять тепло и температурный фон заметно превысит норму. В понедельник еще кое-где кратковременные дождики, а потом солнечно и сухо. К концу недели, правда, погода опомнится, и температура воздуха понизится до климатической нормы.
В понедельник, 10 мая, днем небольшая и переменная облачность. В первой половине дня во многих местах дождь. Ветер в основном южный, юго-восточный 5-11, порывами 13, на западном побережье до 17 м/с. Температура воздуха 17..21, на побережье местами около 12°С.