Завтра в Эстонии по-прежнему будет дождливо и прохладно

На юге Эстонии усилится юго-западный ветер, но температурные максимумы будут все же стремиться к отметке 10°С.

В четверг (6.05) днем облачно с прояснениями. Временами дождь. На севере Эстонии ветер переменных направлений 2-7 м/с, на юге перейдет к юго-западному и усилится 5-10, порывы до 14 м/с. Температура воздуха 5..11°C.