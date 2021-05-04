Прогноз на ближайшие дни: потеплеет ли в Эстонии?

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, около полуночи местами мокрый снег и дожди, к утру к югу страны подойдет новая зона осадков. Ветер преимущественно юго-восточный и восточный, 2-8 м/сек. Днем ожидается облачная погода, дожди. Ветер на севере страны переменных направлений, 2-7 м/сек, на юге юго-западный, 5-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха ночью 1-5 градусов тепла, днем 4-9 градусов тепла.

В ночь на субботу ожидается облачная погода, дожди. Ветер на севере страны переменных направлений, 2-7 м/сек, на юге юго-западный, 5-10, порывами до 15 м/сек. Днем ожидается облачная погода, временами дожди, вечером облачности и осадков станет меньше. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха ночью от 2-5 градусов тепла, днем 5-10 градусов тепла.