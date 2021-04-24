Дожди и мокрый снег: завтра Эстонию ждут интенсивные осадки

В ночь на воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди, мокрый снег и снег, местами туман. Ветер на востоке страны западных направлений, 2-8, на западе страны преимущественно северо-западный, 4-9, на побережье порывами 14, на островах 7-12, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха от -2 до 3 градусов тепла.

Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, вечером осадки на севере страны будут интенсивнее. Ветер северо-западный и западный, 4-9, на побережье порывами до 13 м/сек, на Хийумаа и Сааремаа 6-11, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

Вечером и в ночь на воскресенье на дорогах может быть скользко

Центр управления дорожным движением предупреждает автоводителей, что в субботу вечером и в ночь на воскресенье на дорогах местами может быть скользко, а видимость может быть ограничена туманом.

Во второй половине дня в субботу дорожное покрытие основных и общегосударственных магистралей преимущественно мокрое, местами идет мокрый снег и дождь. По прогнозу вечером и ночью ожидается облачна с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег, а местами и снег. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия ночью понизится до двух градусов мороза.

Центр управления дорожным движением напоминает автоводителям, что в плохую погоду на мокрой дороге нужно снижать скорость и увеличивать дистанцию.