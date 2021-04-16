Пт, 16.04.2021
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В субботу в Эстонии будет солнечно и ветрено

Весна. ФОТО: Marianne Loorents/As Postimees Grupp

Эстония по-прежнему останется на границе между солнечным антициклоном, простирающимся через Скандинавию и север России, и циклоном, что медленно заполняется над Белоруссией и Украиной.

Погода будет сухой, но с порывистым северо-восточным ветром, который доставит особый дискомфорт на северном побережье, где температура воздуха не превысит 5-7°С. В континентальной части апрельское яркое солнце победит ветер и преобладающая температура воздуха будет 13-15 градусов.

В субботу, 17 апреля, днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-11, порывами до 14, на северном побережье и Хийумаа до 16 м/с.

Температура воздуха составит 10-16, на побережье с наветренной стороны до 7°С.

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