В субботу в Эстонии будет солнечно и ветрено
Эстония по-прежнему останется на границе между солнечным антициклоном, простирающимся через Скандинавию и север России, и циклоном, что медленно заполняется над Белоруссией и Украиной.
Эстония по-прежнему останется на границе между солнечным антициклоном, простирающимся через Скандинавию и север России, и циклоном, что медленно заполняется над Белоруссией и Украиной.
Погода будет сухой, но с порывистым северо-восточным ветром, который доставит особый дискомфорт на северном побережье, где температура воздуха не превысит 5-7°С. В континентальной части апрельское яркое солнце победит ветер и преобладающая температура воздуха будет 13-15 градусов.
В субботу, 17 апреля, днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-11, порывами до 14, на северном побережье и Хийумаа до 16 м/с.
Температура воздуха составит 10-16, на побережье с наветренной стороны до 7°С.