В субботу в Эстонии будет солнечно и ветрено

Погода будет сухой, но с порывистым северо-восточным ветром, который доставит особый дискомфорт на северном побережье, где температура воздуха не превысит 5-7°С. В континентальной части апрельское яркое солнце победит ветер и преобладающая температура воздуха будет 13-15 градусов.

В субботу, 17 апреля, днем в Эстонии ожидается небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-11, порывами до 14, на северном побережье и Хийумаа до 16 м/с.