В Эстонии бушует шторм
В пятницу, 9 апреля, усилится юго-западный и южный ветер, на островах и побережье его порывы составят 20-25 м/с. Повсеместно ожидаются дожди и мокрый снег, передает метеослужба Эстонии.
В пятницу, 9 апреля, усилится юго-западный и южный ветер, на островах и побережье его порывы составят 20-25 м/с. Повсеместно ожидаются дожди и мокрый снег, передает метеослужба Эстонии.
Согласно метеопрогнозу, в пятницу утром на островах Западной Эстонии начнутся дожди и мокрый снег, затем осадки распространятся по всей стране. Южный и юго-западный ветер усилится до 7-12, порывами до 18, на островах и побережье 12-17, порывами до 22-25 м/с.
Температура воздуха составит от 3 до 7°C.