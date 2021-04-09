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В Эстонии бушует шторм

Шторм. ФОТО: Eesto Vabamägi/Postimees Grupp/Scanpix Baltics

В пятницу, 9 апреля, усилится юго-западный и южный ветер, на островах и побережье его порывы составят 20-25 м/с. Повсеместно ожидаются дожди и мокрый снег, передает метеослужба Эстонии.

Согласно метеопрогнозу, в пятницу утром на островах Западной Эстонии начнутся дожди и мокрый снег, затем осадки распространятся по всей стране. Южный и юго-западный ветер усилится до 7-12, порывами до 18, на островах и побережье 12-17, порывами до 22-25 м/с.

Температура воздуха составит от 3 до 7°C.

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