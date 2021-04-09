В Эстонии бушует шторм

Согласно метеопрогнозу, в пятницу утром на островах Западной Эстонии начнутся дожди и мокрый снег, затем осадки распространятся по всей стране. Южный и юго-западный ветер усилится до 7-12, порывами до 18, на островах и побережье 12-17, порывами до 22-25 м/с.