Ср, 7.04.2021
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Синоптики: осадки уходят на восток

Дождь и ветер. ФОТО: URMAS LUIK/PRNPM/EMF

Ложбина низкого давления с влагой медленно уходит из Эстонии на восток и в Прибалтику на короткое время прибудет гребень высокого давления с более сухой погодой.

Днем еще кратковременных осадков в виде дождя и мокрого снега предостаточно, но вечером, начиная с островов, быстро прояснится. Погода останется сравнительно прохладной и с умеренным ветерком.

В четверг, 8 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывами до 13 м/с.

Температура воздуха составит 3-7°С.

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