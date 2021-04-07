Синоптики: осадки уходят на восток
Ложбина низкого давления с влагой медленно уходит из Эстонии на восток и в Прибалтику на короткое время прибудет гребень высокого давления с более сухой погодой.
Ложбина низкого давления с влагой медленно уходит из Эстонии на восток и в Прибалтику на короткое время прибудет гребень высокого давления с более сухой погодой.
Днем еще кратковременных осадков в виде дождя и мокрого снега предостаточно, но вечером, начиная с островов, быстро прояснится. Погода останется сравнительно прохладной и с умеренным ветерком.
В четверг, 8 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность с кратковременными дождями и мокрым снегом. Ветер западный, северо-западный 4-9, порывами до 13 м/с.
Температура воздуха составит 3-7°С.