Завтра синоптики вновь обещают дряпню

Ветер юго-западный и южный, 5-10, на островах и побережье порывами 15-17 м/сек. Температура воздуха ночью от нуля до 4 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. На дорогах местами возможна гололедица.

Днем на востоке страны ожидается ожидается малооблачная погода и переменная облачность, на западе облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и дряпня (мокрый снег), местами осадки могут быть интенсивными. К вечеру местами возможен и снег. Ветер южный и юго-западный, 4-10, на островах и побережье порывами 12-14 м/сек, к вечеру ослабеет и на островах Западной Эстонии сменит направление на западное. Температура воздуха 3-7 градусов тепла.