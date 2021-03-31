Синоптики: апрель начнется с солнечной погоды
Апрель начнется с солнечной улыбки. Облака на юге Эстонии, как признак прошедших ночью дождей, тоже рассеются и день будет сухим, но со скромными плюсовыми температурами.
Апрель начнется с солнечной улыбки. Облака на юге Эстонии, как признак прошедших ночью дождей, тоже рассеются и день будет сухим, но со скромными плюсовыми температурами.
Апрель переходный месяц, и он покажет свое лицо уже в ближайшие дни, когда солнце будет чередоваться с дождями, а иногда и с вкраплениями снега. Но сегодня нам будет светить весеннее солнце.
В четверг, 1 апреля, днем в Эстонии ожидается ясная или малооблачная погода, без осадков. Ветер северо-западный, западный 3-8, на островах порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит от 3 до 9°С.