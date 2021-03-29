Сильный ветер поднимет в Балтийском море волны до 3,5 метров

В северной части Балтийского моря ветер южный и юго-западный 8-11, порывами 15 м/с, после полудня до 13, порывами 17-20 м/с, высота волны 2-3,5 метра, временами дожди, видимость умеренная.

В западной части Финского залива ветер южный и юго-западный 7-11 м/с, порывами до 15 м/с, после полудня юго-западный 8-13, порывами 17-20 м/с, высота волны 1,5-3 метра, временами дожди, видимость умеренная.

В проливе Вяйнамери и в северной части Рижского залива ветер южный и юго-западный 6-11, порывами до 15 м/с, после полудня юго-западный 7-11, порывами до 17 м/с, высота волны в открытой акватории 0,7-1,5 метра, временами дожди, видимость умеренная.