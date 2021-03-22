Пн, 22.03.2021
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Синоптики обещают на вторник потепление

Природа Ярвамаа. ФОТО: Dmitri Kotjuh / Järva Teataja/

Сегодня Эстония находится на границе между смещающимся на восток антициклоном и областью низкого давления, что над Скандинавией. Немного добавится облаков, но осадков не ожидается.

С юго-западным ветром к нам начнет поступать более теплая воздушная масса и даже после холодной ночи температура воздуха повысится до плюсовых значений, а на западе Эстонии кое-где тепло до 9 градусов.

Во вторник, 23 марта, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха составит от +1 до +6, на западе Эстонии местами до +9°С.

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