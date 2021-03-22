Синоптики обещают на вторник потепление
Сегодня Эстония находится на границе между смещающимся на восток антициклоном и областью низкого давления, что над Скандинавией. Немного добавится облаков, но осадков не ожидается.
Сегодня Эстония находится на границе между смещающимся на восток антициклоном и областью низкого давления, что над Скандинавией. Немного добавится облаков, но осадков не ожидается.
С юго-западным ветром к нам начнет поступать более теплая воздушная масса и даже после холодной ночи температура воздуха повысится до плюсовых значений, а на западе Эстонии кое-где тепло до 9 градусов.
Во вторник, 23 марта, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный 3-9 м/с. Температура воздуха составит от +1 до +6, на западе Эстонии местами до +9°С.