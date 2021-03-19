Умер синоптик Ильмар Тийсмаа

Ильмар Тийсмаа, который по образованию был агрономом, начал наблюдать за погодой почти полвека назад. Тогда он работал директором в совхозе Сауга. Позже он вел наблюдения в Лыпе.

Его колонка о погоде в течение двадцати лет публиковалась в Pärnu Postimees. Последний прогноз погоды от Тийсмаа вышел в январе этого года.

По словам давнего исполнительного редактора Pärnu Postimees Ийры Игаста, Тийсмаа стал сотрудничать с местной газетой в начале 1990-х годов, когда закончилась советская власть и в печатных изданиях задули новые ветра.