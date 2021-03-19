Умер синоптик Ильмар Тийсмаа
Вчера в возрасте 80 лет из-за осложнений, появившихся после тяжелой болезни, ушел из жизни синоптик из Лыпе Ильмар Тийсмаа. На протяжении многих лет он делал свои прогнозы погоды для издания Pärnu Postimees.
Вчера в возрасте 80 лет из-за осложнений, появившихся после тяжелой болезни, ушел из жизни синоптик из Лыпе Ильмар Тийсмаа. На протяжении многих лет он делал свои прогнозы погоды для издания Pärnu Postimees.
Ильмар Тийсмаа, который по образованию был агрономом, начал наблюдать за погодой почти полвека назад. Тогда он работал директором в совхозе Сауга. Позже он вел наблюдения в Лыпе.
Его колонка о погоде в течение двадцати лет публиковалась в Pärnu Postimees. Последний прогноз погоды от Тийсмаа вышел в январе этого года.
По словам давнего исполнительного редактора Pärnu Postimees Ийры Игаста, Тийсмаа стал сотрудничать с местной газетой в начале 1990-х годов, когда закончилась советская власть и в печатных изданиях задули новые ветра.
«Он стал писать о погоде в Pärnu Postimees, позже его об этом просили другие издания. Он умел предсказывать погоду по копыту свиньи», - вспоминает Игаста.