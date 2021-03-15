Во вторник в Эстонии ожидаются морось и туман
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, мокрый снег или дожди, по регионам туман.
По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, мокрый снег или дожди, по регионам туман.
Ветер переменных направлений 1-7, до полуночи на северном побережье юго-западный, порывами до 10 м/с. Температура воздуха ночью от нуля до -5, местами до 8 градусов мороза. На дорогах гололедица.
Днем ожидается переменная облачность, по регионам мокрый снег и дожди. Ветер преимущественно западных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха от -1 до 3 градусов тепла, местами до 5 градусов тепла.