Полиция советует из-за снегопада и ветра отложить поездки

Если отложить поездку невозможно, то, по словам оперативного руководителя департамента полиции и погранохраны (PPA) Айвара Алавере, для безопасного движения и чтобы избежать аварий, следует придерживаться соответствующей погодным условиям скорости и запастись временем. «Снегопад также сказывается на видимости, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными. Полицейские регулируют движение на крупных дорогах и в населенных пунктах, но безопасность начинается с каждого из нас — считайтесь с остальными водителями, сохраняйте дистанцию, избегайте обгонов и сбавьте скорость», - сказал Алавере.