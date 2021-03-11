Полиция советует из-за снегопада и ветра отложить поездки
В ночь на пятницу и утром ожидаются сильный ветер и снегопады, полиция советует вести себя на дорогах крайне осторожно и по возможности отложить поездки.
В ночь на пятницу и утром ожидаются сильный ветер и снегопады, полиция советует вести себя на дорогах крайне осторожно и по возможности отложить поездки.
Если отложить поездку невозможно, то, по словам оперативного руководителя департамента полиции и погранохраны (PPA) Айвара Алавере, для безопасного движения и чтобы избежать аварий, следует придерживаться соответствующей погодным условиям скорости и запастись временем. «Снегопад также сказывается на видимости, поэтому на дорогах нужно быть особенно внимательными. Полицейские регулируют движение на крупных дорогах и в населенных пунктах, но безопасность начинается с каждого из нас — считайтесь с остальными водителями, сохраняйте дистанцию, избегайте обгонов и сбавьте скорость», - сказал Алавере.
«К утру дороги могут стать опасно скользкими. Если вы уже сменили зимние покрышки на летние, оставьте автомобиль дома и выберите другой вариант передвижения», - сказал Алавере.
Перед выходом из дома можно проверить условия на дорогах, например, на сайте Tark Tee по адресу https://tarktee.mnt.ee/#/ru