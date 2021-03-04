В ближайшие дни ожидается до 13 градусов мороза

В ночь на субботу ясная погода, к утру на северо-западе страны облачность уплотнится, но осадков не ожидается. Ветер северо-западный и западный, 2-7 м/сек, утром на островах и северо-западном побережье юго-западный до 10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 3-9, на востоке страны до 12 градусов мороза. Днем облачность по всей стране уплотнится. По всей стране пройдут снег и мокрый снег, метели. На дорогах высокий риск гололедицы. Ветер юго-западный, 7-12, порывами до 17, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла.

В ночь на воскресенье до полуночи облачно. Пройдут снег и мокрый снег, местами метели. На западе страны пройдут непродолжительные дожди, возможна гололедица. После полуночи начиная с севера страны облачность рассеется, а сильные осадки прекратятся. Ветер юго-западный и западный, 7-12, порывами до 17 м/сек, на островах и побережье западный и северо-западный, 10-15, порывами до 20 м/сек, после полуночи по всей стране сильный северо-западный ветер. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла, к утру упадет до 1-6 градусов мороза. На дорогах высокая вероятность гололедицы. Днем переменная облачность. Временами пройдут легкие снегопады. Ветер северо-западный, 7-12, порывами до 17 м/сек, на островах и побережье 10-15, порывами до 20 м/сек, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 1-4 градуса мороза, на островах до 1 градуса тепла.