Чт, 4.03.2021
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В пятницу синоптики обещают затишье перед штормом

Мокрый снег в Таллинне. ФОТО: Mihkel Maripuu

Влияние российского циклона на погоду в Эстонии ослабевает и о своих правах заявляет антициклон с центром вблизи Британских островов.

День пятницы довольно спокойный и морозный. Кратковременные заряды снега наиболее вероятны на западных островах из-за влияния моря. Суббота принесет нам ненастную погоду со снегом, сильным ветром и скользкими дорогами. 

В пятницу (5.03) днем небольшая и переменная облачность. Местами лёгкий снег. Ветер северо-западный, северный 3-9, порывами 12 м/с. Температура воздуха 0..-6°С.

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