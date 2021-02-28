Синоптики: весна вступает в свои права
Антициклон над Западной Европой транспортирует свое тепло и в другие части Европы.
Антициклон над Западной Европой транспортирует свое тепло и в другие части Европы.
Температура воздуха повысится почти везде до плюсовых значений - в северных странах скромные 2-5 градусов, у нас в Прибалтике до 8-9 градусов, лишь на морском побережье прохладней. В закрытых от ветра местах яркое солнце усилит ощущение тепла.
В понедельник (1.03) днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье порывы 13-15 м/с, вечером немного ослабеет. Температура воздуха +2..+8°С.