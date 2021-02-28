Синоптики: весна вступает в свои права

Температура воздуха повысится почти везде до плюсовых значений - в северных странах скромные 2-5 градусов, у нас в Прибалтике до 8-9 градусов, лишь на морском побережье прохладней. В закрытых от ветра местах яркое солнце усилит ощущение тепла.