Чт, 25.02.2021
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Будьте осторожны на дорогах: движению мешает сильный туман

Nähtavust piirab udu. ФОТО: Marianne Loorents

Транспортный департамент сообщает , что в четверг на дорогах движению местами мешает туман. 

Рано утром дорожное покрытие основных и государственных магистралей преимущественно влажное или влажное от реагентов, по многим регионам небольшие дожди, до полудня сохранится туман. Воздух прогревается, температур от 2 до 6 градусов тепла. 

Днем по прогнозу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшие дожди. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия устойчиво плюсовые. 

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