Будьте осторожны на дорогах: движению мешает сильный туман
Транспортный департамент сообщает , что в четверг на дорогах движению местами мешает туман.
Транспортный департамент сообщает , что в четверг на дорогах движению местами мешает туман.
Рано утром дорожное покрытие основных и государственных магистралей преимущественно влажное или влажное от реагентов, по многим регионам небольшие дожди, до полудня сохранится туман. Воздух прогревается, температур от 2 до 6 градусов тепла.
Днем по прогнозу ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам небольшие дожди. Температура воздуха и температура у дорожного покрытия устойчиво плюсовые.