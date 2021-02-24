Ср, 24.02.2021
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Департамент предупреждает об опасности гололеда

Гололед в Таллинне. ФОТО: Remo Tõnismäe

Транспортный департамент предупреждает, что и вечером в среду на дорогах сохраняется опасность гололедицы. 

Во второй половине дня дорожное покрытие основных и государственных магистралей местами сухое, местами влажное или влажное от реагентов, на севере страны местами легкая морось, на западе страны видимость осложняет туман. На дорогах местного значения и на покрытых гравием трассах сохраняется опасность гололедицы. 

Вечером по прогнозу ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди и туман. Температура повсеместно плюсовая, но в Северо-Восточной Эстонии около полуночи температура у дорожного покрытия понизится до околонулевой и поэтому сохраняется опасность гололедицы. 

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