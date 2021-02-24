Департамент предупреждает об опасности гололеда

Во второй половине дня дорожное покрытие основных и государственных магистралей местами сухое, местами влажное или влажное от реагентов, на севере страны местами легкая морось, на западе страны видимость осложняет туман. На дорогах местного значения и на покрытых гравием трассах сохраняется опасность гололедицы.