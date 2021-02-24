Департамент предупреждает об опасности гололеда
Транспортный департамент предупреждает, что и вечером в среду на дорогах сохраняется опасность гололедицы.
Транспортный департамент предупреждает, что и вечером в среду на дорогах сохраняется опасность гололедицы.
Во второй половине дня дорожное покрытие основных и государственных магистралей местами сухое, местами влажное или влажное от реагентов, на севере страны местами легкая морось, на западе страны видимость осложняет туман. На дорогах местного значения и на покрытых гравием трассах сохраняется опасность гололедицы.
Вечером по прогнозу ожидается облачная с прояснениями погода, местами дожди и туман. Температура повсеместно плюсовая, но в Северо-Восточной Эстонии около полуночи температура у дорожного покрытия понизится до околонулевой и поэтому сохраняется опасность гололедицы.