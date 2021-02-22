Эстонию накроет пылевое облако из пустыни Сахара

Ко вторнику до нас доберется большое количество пыли из пустыни Сахара. В результате в верхних атмосферных слоях образуется много пыли и других мелких частиц, которые могут привести к грязным осадкам.

По данным метеорологов, во вторник осадки ожидаются. Осадки в воздушном пространстве Балтийского моря будут вызваны новым активным циклоном, который днем будет двигаться к востоку от Ботнического залива и сделает нашу погоду дождливой, но также принесет с собой более теплые воздушные массы.