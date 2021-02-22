Эстонию накроет пылевое облако из пустыни Сахара
По данным Службы погоды, ко вторнику до Эстонии доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, передает Postimees.
По данным Службы погоды, ко вторнику до Эстонии доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, передает Postimees.
Ко вторнику до нас доберется большое количество пыли из пустыни Сахара. В результате в верхних атмосферных слоях образуется много пыли и других мелких частиц, которые могут привести к грязным осадкам.
По данным метеорологов, во вторник осадки ожидаются. Осадки в воздушном пространстве Балтийского моря будут вызваны новым активным циклоном, который днем будет двигаться к востоку от Ботнического залива и сделает нашу погоду дождливой, но также принесет с собой более теплые воздушные массы.
Rus.Postimees уже ранее сообщал, что сильные ветры принесли значительное количество пыли из пустыни Сахара в несколько европейских стран. Из-за этой пыли небо стало оранжевым во многих частях Европы, например, в Швейцарии, Франции, Италии и Испании. Специалисты призывали людей не выходить на улицу без надобности, особенно пожилых людей с проблемами дыхания.