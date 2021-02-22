Пн, 22.02.2021
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Эстонию накроет пылевое облако из пустыни Сахара

Пылевое облако накрыло Алжир. ФОТО: Fateh Guidoum/AP/Scanpix

По данным Службы погоды, ко вторнику до Эстонии доберется песчаная пыль из пустыни Сахара, передает Postimees.

Ко вторнику до нас доберется большое количество пыли из пустыни Сахара. В результате в верхних атмосферных слоях образуется много пыли и других мелких частиц, которые могут привести к грязным осадкам.

По данным метеорологов, во вторник осадки ожидаются. Осадки в воздушном пространстве Балтийского моря будут вызваны новым активным циклоном, который днем будет двигаться к востоку от Ботнического залива и сделает нашу погоду дождливой, но также принесет с собой более теплые воздушные массы.

Rus.Postimees уже ранее сообщал, что сильные ветры принесли значительное количество пыли из пустыни Сахара в несколько европейских стран. Из-за этой пыли небо стало оранжевым во многих частях Европы, например, в Швейцарии, Франции, Италии и Испании. Специалисты призывали людей не выходить на улицу без надобности, особенно пожилых людей с проблемами дыхания.

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