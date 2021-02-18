В ближайшие дни в Эстонии резко потеплеет
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшее время ожидается потепление, температура воздуха днем может даже подниматься немного выше нуля.
По данным службы погоды Эстонии, в ближайшее время ожидается потепление, температура воздуха днем может даже подниматься немного выше нуля.
В ночь на субботу переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 10-16, местами до 20 градусов мороза, на островах 4-9 градусов мороза. Днем облачность уплотнится, местами пройдут легкие снегопады. Ветер южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 7-11, на островах и западном побережье 1-6 градусов мороза, к вечеру потеплеет.
В ночь на воскресенье облачно. Пройдет снег, на западе страны он перейдет в мокрый снег и дожди, также ожидается ледяной дождь. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха на востоке страны 7-11, на западе -2-7 градусов мороза, на островах от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. К утру потеплеет, от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, на северо-востоке страны 8 градусов мороза. Днем преимущественно облачно. На востоке страны пройдут снег и мокрый снег, во второй половине дня осадки местами перейдут в дождь, на западе дожди и мокрый снег. Местами пройдет ледяной дождь. Ветер южных направлений, 3-8, во второй половине дня на северном побережье северо-восточный и восточный, 7-13, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В ночь на понедельник преимущественно облачно. По многим регионам снегопады, мокрый снег и дожди. Ветер восточных направлений, 4-10, на северном побережье восточный, 8-13, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 0-7 градусов, к утру на северо-востоке страны упадет до 13 градусов мороза. Днем облачно с прояснениями. По регионам снегопады и мокрый снег. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10, порывами до 13, на северном побережье 8-13, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха на западе страны 2-7 градусов мороза, на островах местами 0 градусов, в Центральной и Восточной Эстонии 7-12 градусов мороза.