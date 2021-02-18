В ближайшие дни в Эстонии резко потеплеет

В ночь на воскресенье облачно. Пройдет снег, на западе страны он перейдет в мокрый снег и дожди, также ожидается ледяной дождь. Ветер южных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха на востоке страны 7-11, на западе -2-7 градусов мороза, на островах от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. К утру потеплеет, от 4 градусов мороза до 2 градусов тепла, на северо-востоке страны 8 градусов мороза. Днем преимущественно облачно. На востоке страны пройдут снег и мокрый снег, во второй половине дня осадки местами перейдут в дождь, на западе дожди и мокрый снег. Местами пройдет ледяной дождь. Ветер южных направлений, 3-8, во второй половине дня на северном побережье северо-восточный и восточный, 7-13, порывами до 17 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.